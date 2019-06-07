Глава «Нафтогаза»: Без ЕС никаких газовых переговоров с Россией не будет

Киев, , 18:02 — REGNUM Глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев прокомментировал визит украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Санкт-Петербург и переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам переговоров стороны заявили, что «Газпром» готов предоставить Украине скидку 25% на стоимость топлива в случае прямых закупок.

Коболев же отмечает, что «Нафтогаз Украины», который может подписывать такой контракт, всегда готов к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате (видимо, имеется в виду еще ЕС как третья сторона).

«Любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — заявил менеджер «Нафтогаза».

В свою очередь коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в «Газпроме» и ему предлагали такую скидку.

«Нам это тоже предлагали, мы отказались, потому что это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации Нафтогаза на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром. Так что ничего уникального в предложениях Бойко и Медведчуку нет», — заявил Витренко.