Тамбовщина заняла 12 место в рейтинге инвестиционного климата

Тамбов, , 17:59 — REGNUM Тамбовская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата за 2019 год, подготовленном Агентством стратегических инициатив. Регион поднялся с 16 на 12 место, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 6 июня, стали известны результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России за 2019 год. Обновленную двадцатку лидеров объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Тамбовская область значительно улучшила свои позиции, поднявшись за год с 16 на 12 место.

Тамбовская область на протяжении четырех лет удерживает позиции в двадцатке лидеров рейтинга. Сегодня регион — один из немногих, где выполняется задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным, по увеличению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%. Более того, этот показатель значительно превысил целевое значение в 2018 году — 34,4%.

Региональные власти ведут активную работу по привлечению новых инвесторов и непрерывному улучшению условий для бизнеса. В Тамбовской области создана система льготной, инфраструктурной, залоговой поддержки и развитая сеть индустриальных площадок, оборудованных коммуникациями для организации новых производств.

«Конкуренция регионов в борьбе за привлечение инвестиций возрастает, бизнес становится более требовательным. Тамбовская область готова к этой конкуренции на всех уровнях — от малого бизнеса до реализации крупных проектов федерального значения», — утверждает тамбовский губернатор АлександраНикитин.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты рейтинга складываются из оценки работы региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В ходе исследования оцениваются четыре направления: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого бизнеса». Результаты рейтинга выявляют лучшие практики и стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.