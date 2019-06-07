Градообразующее предприятие Новгорода инвестирует в регион 14 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Правительство Новгородской области и группа «Акрон» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории региона на общую сумму 14,3 млрд рублей (219 млн долларов США). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона. Часть проектов связана с модернизацией действующих мощностей агрегата «Аммиак-4», агрегата «Карбамид-6», агрегатов аммиачной селитры и сложных удобрений NPK.

Кроме того, на новгородском заводе «Акрон» построит новые агрегаты азотной кислоты, установку гранулирования карбамида и производство кальциевой селитры (CN).

ПАО «Акрон» также выделит около 30 млн рублей на адресную поддержку мероприятий, направленных на решение социальных проблем Великого Новгорода.

«Подобное соглашение между городом и градообразующим предприятием заключается уже более 10 лет», — пояснили в пресс-центре правительства Новгородской области.

По словам мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина, в 2019 году средства будут направлены на закупку спецтехники, поддержку культурных и спортивных мероприятий, а также на ремонт и оснащение кабинетов химии в семи общеобразовательных школах Великого Новгорода.

Напомним, всего на ПМЭФ-2019 Новгородская область намеревалась заключить более 10 соглашений на общую сумму инвестиций около 24 млрд рублей.

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