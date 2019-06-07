Автоконцерн Renault заинтересовался Воронежской областью

Воронеж, , 17:19 — REGNUM Автоконцерн Renault заинтересовался размещением производства в Воронежской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, возможности сотрудничества между регионом и компанией обсуждались 7 июня на встрече заместителя губернатора — первого заместителя председателя правительства области Виталия Шабалатова с генеральным директором компании «Рено Россия» Андреем Панковым в рамках Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ`2019».

Виталий Шабалатов провел презентацию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», официально созданной в начале 2019 года. Участники встречи обсудили возможности сотрудничества, в том числе — создания производства компании на территории Воронежской области.

Уже в ближайшее время Воронежскую область посетят топ-менеджеры автоконцерна, чтобы поближе познакомиться с инвестиционным потенциалом региона.

Сегодня же вице-губернатор встретился с президентом ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительным вице-президентом по Восточной Европе Carlsberg Group Ларсом Леманном. Стороны договорились о выработке совместного плана мероприятий по увеличению объемов выпуска продукции. Ларс Лерманн таже получил приглашение посетить Воронежскую область.