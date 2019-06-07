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Центробанк РФ прогнозирует ускорение роста российской экономики

Экономика

Однако к 4% инфляция приблизиться только в 2020 году

Центробанк РФ прогнозирует ускорение роста российской экономики
Иллюстрация: Picasaweb.google.com
Центральный банк Российской Федерации

Москва, 7 июня 2019, 17:06 — REGNUM  После краткосрочного замедления в начале 2019 года темпы роста российской экономики должны ускориться. Такое прогноз содержится в исследовании Центрального банка (ЦБ) России, размещенном на официальном сайте регулятора.

По оценке ЦБ во втором полугодии рост может достичь темпов, соответствующих потенциалу и даже немного превысить их. Таким образом будут компенсированы низкие темпы роста первых месяцев 2019 года.

В то же время эксперты Центробанка прогнозируют, что к уровню 4% инфляция придёт только к первому кварталу 2020 года. Эти цифры идут вразрез с крайне оптимистическим прогнозом министра экономического развития России Максима Орешкина, который, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня, предрёк, что по итогам 2019 года инфляция составит менее 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор РАНХиГС, доктор экономических наук, бывший заместитель председателя Центробанка (ЦБ) России Константин Корищенко скептически отнёсся к прогнозу Орешкина, отметив, что считает маловероятным показатель инфляцию ниже 4% по итогам 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-зампред Центробанка РФ не согласился с прогнозом Орешкина по инфляции

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