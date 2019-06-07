Ford Transit в Татарии будут производить в рамках специнвестконтракта

Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM ООО «Форд Соллерс Елабуга» в рамках Петербургского международного экономического форума подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли для развития производства линейки Ford Transit в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.

СПИК подписан в консорциуме с Ульяновским автомобильным заводом. Контракт предполагает значительные инвестиции в дальнейшее увеличение производства и локализацию линейки легкого коммерческого транспорта в России и позволит компании сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.

Генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов отметил, что Ford Transit является одним из флагманов российского рынка легких коммерческих автомобилей, а СПИК открывает новые возможности по росту рыночной доли этого продукта.

Напомним, в настоящее время Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, регламентирующих работу СПИК. Кроме условий для участников специнвестконтрактов, законопроектами вносятся изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые предполагают, что участники СПИК смогут претендовать на субсидии из бюджетной системы РФ. При этом это могут быть не единоразовые выплаты, а господдержка на несколько бюджетных периодов.

Кроме того, если законы будут приняты, то участники специнвестконтрактов получат льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте стало известно, что компания Ford Sollers закроет заводы по выпуску легковых автомобилей во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татария), а также завод по выпуску двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Татария). Марка Ford покидает рынок легковых автомобилей России и остается только в сегменте легкого коммерческого транспорта.

«Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга»… За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов» — отмечали в компании.

В новой структуре Ford Sollers акционеры предприятия — Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» — остаются партнерами, но ПАО «СОЛЛЕРС» будет контролировать предприятие, владея 51% в уставном капитале совместного предприятия.

Во Всеволожске Ford выпускал модели Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — EcoSport и Fiesta, в Елабуге — Kuga и Explorer.