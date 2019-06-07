В Воронеже перекроют половину Северного моста – до конца лета

Воронеж, , 16:53 — REGNUM Движение автотранспорта по части Северного моста, соединяющего правобережную и левобережную части Воронежа, будет перекрыто для проведения ремонтных работ — планируется заменить деформационный швы и уложить асфальтобетонное покрытие на пешеходной части моста. Работы будут проводиться в два этапа, в целом движение по мосту будет ограничено с 17 июня по 30 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Первый этап работ рассчитан на 17 июня — 25 июня: на этот период будет закрыто движение автотранспорта и запрещено движение пешеходов по стороне Северного моста, ведущей с правого берега на левый. Другая сторона моста примет весь поток транспорта — на каждое направление будет выделено по две полосы. Пешеходы так же смогут передвигаться по тротуарной части другой стороны моста. Второй этап работ продлится с 26 июля по 30 августа, на этот период движение закроют по стороне Северного моста, ведущей с левого берега на правый. Также весь поток транспорта перенаправят на одну сторону моста.

За этот период специалисты планируют провести замену деформационных швов моста: всего их 28, и за весь период эксплуатации сооружения, с 1986 года, их меняли лишь раз, в 2015 году. Тогда заменили шесть швов. Теперь предстоит провести работы по демонтажу деформационных швов, установке новых, устройству армокаркаса, бетонному приливу. Для скорейшего завершения работ их обещают вести круглосуточно.

Как пояснили в мэрии, проведение работ специально перенесли на середину-конец лета: именно в этот период на улично-дорожной сети города наблюдается минимальный в году автотрафик. Однако, признают в мэрии, закрытие части моста неизбежно вызовет пробки — в час-пик они и так не редкость.

«Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за причинение временных неудобств, просит автовладельцев с пониманием отнестись к необходимому для их безопасности производству работ по замене деформационных швов, напоминает о соблюдении правил дорожного движения и призывает при проезде Северного моста быть взаимовежливыми за рулём, предельно внимательными и аккуратными», — отметили в мэрии.