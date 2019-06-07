Роснефть и Воронежская область договорились о сотрудничестве

Воронеж, , 16:23 — REGNUM Соглашение по вопросам развития импортозамещения в Воронежской области между правительством региона и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» подписано 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, подписи под документом поставили губернатор Воронежской области Александр Гусев и главный исполнительный директор ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» Игорь Сечин.

Соглашение предполагает меры по повышению эффективности и прозрачности доступа предприятий Воронежской области в установленном законодательством порядке к закупочным процедурам для нужд ПАО «НК «Роснефть» — в рамках привлечения отечественных производителей к участию в программе импортозамещения и освоения производства новой высокотехнологичной техники и технологий.

В правительстве региона рассчитывают, что реализация проекта, который рассчитан на 2019−2022 годы, поможет увеличению производства предприятиями Воронежской области продукции для нефтяной отрасли.

Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования был создан в 2016 году при поддержке правительства Воронежской области, якорным предприятием стало ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» — ведущий отечественный производитель нефтегазового оборудования. В 2018 году было объявлено о модернизации воронежского нефтегазового кластера.