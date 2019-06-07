РусГидро построит две малые ГЭС в Карачаево-Черкесии

Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет реализован проект по строительству двух малых гидроэлектростанций — Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Их мощность составит около 25 МВт. В год они будут вырабатывать в среднем 83,8 млн кВт·ч. электроэнергии.

Документ о строительстве ГЭС был подписан 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и председателем правления — генеральным директором РусГидро Николаем Шульгиновым. Строительство начнется уже в текущем месяце, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РусГидро. А сдача в эксплуатацию новых Красногорских ГЭС намечена на 2021−2022 годы.

Компания РусГидро, согласно соглашению, будет заниматься разработкой и подготовительной работой по созданию водохранилища Красногорских МГЭС на реке Кубань. В ходе строительства она также частично профинансирует работы по сооружению системы водоснабжения потребителей Карачаевского и Усть-Джегутинского районов.

Для Красногорских МГЭС будут построены два здания гидроэлектростанций, бетонная плотина длиной 148 м и высотой 31,4 м с водосбросом. Кроме того, будет построена защитная дамба длиной 475 м.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня в Северной столице. В нем участвуют около 17 тыс. представителей из 25 стран.