Samsung Heavy Industries разработала большой танкер, работающий на СПГ

Осло, , 16:00 — REGNUM Samsung Heavy Industries удалось разработать большой танкер вместимостью 300 тыс. тонн, работающий на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания получила принципиальное одобрение от Lloyd's Register, крупнейшего классификационного общества в мире и добровольной ассоциации судовладельцев, судостроительных фирм, изготовителей судовых механизмов и страховых компаний.

Известно, что сертификат представителям компании был вручен на международной морской выставке судоходства The Leading Maritime Event Week (Nor-Shipping 2019), прошедшей в столице Норвегии в период с 4 по 7 июня, лично генеральным директором Lloyd's Register Ником Брауном.

«Мы планируем повысить конкурентоспособность нашей компании на рынке экологически чистых судов, а также сократить эксплуатационные расходы», — сообщили представители Samsung Heavy Industries.

Известно, что в этом году южнокорейская судостроительная компания успешно спустила на воду два нефтяных танкера, работающих на сжиженном природном газе при строительстве которых были применены запатентованные технологии S-Fugas и SAVER Air.