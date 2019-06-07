Нефть «накапливает силы» для рывка

Москва, , 15:55 — REGNUM Всю неделю нефтяной рынок чувствовал на себе нестабильность, реагируя на внешние факторы равными скачками в две стороны, образуя определенную флетовую зону неопределенности. То есть на нефтяном рынке практически баланс сил между покупателями и продавцами, которые каждый день менялись местами, создав торговый диапазон в зоне $60−63за бочку нефти марки Brent и $51−54 за нефть WTI, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

На закрытии недели нефтяные котировки немного восстановились до верхней границы диапазона по двум маркам, на благоприятных новостях о том, что господин Трамп заявил, что достигнут прогресс в переговорах по вопросам безопасности границы с Мексикой.

«Угроза президента США навязать Мексике новые тарифы в конце прошлой недели привела к тому, что цены на энергоносители стремительно летели вниз, отчасти потому, что США являются основным импортером мексиканской нефти. Инвесторы и трейдеры также сосредоточены на предстоящей встрече ОПЕК и ее союзников», — отметила эксперт.

Подобная напряженность не дает возможности инвесторам в полную силу перейти на сторону покупателей и возобновить бычий тренд. Однако консолидация у верхней границы диапазона говорит о положительных настроениях участников рынка.

«До закрытия недели можно будет увидеть небольшую коррекцию до уровня $61,50 по нефти марки Brent с дальнейшим уходом вверх после выходных. West Texas Intermediate может протестировать цену $52,70 за баррель и также открыться ростом в понедельник, 10 июня», — полагает Ланис.

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