Результаты ПМЭФ — новостной триггер для рубля

Москва, , 15:51 — REGNUM Начало новой недели будет оптимистичным для курса национальной валюты. Рост стоимости рубля по отношению к евро и доллару США обеспечат дорожающая нефть, дешевый доллар США в мире, итоги проведенного Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и внимание международных инвесторов к рынку металлов, защитных активов в целом. То есть распродажи рубля пока ждать не стоит, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Так, мировая тенденция спроса на защитный доллар США меняется из-за комментариев ФРС США о готовности понижать ставку в 2019 году. Изменение монетарной политики, традиционно, спекулянты будут использовать как информационный повод для активности заранее. Это значит, что если данные по рынку труда подтвердят целесообразность снижения ставки в этом году, то американская валюта в мире подешевеет. Это даст толчок снижению цены и в России», — считает эксперт.

Относительно европейской валюты по отношению к рублю динамика будет также положительной для рубля, то есть евро подешевеет. Уровнями роста рубля будут 64,50 по доллару и 72,50 по евро.

Нефть, как фактор влияния на рубль, стремится к уровню в 64 доллара за баррель (нефть марки Brent). Это значит, что второстепенный фактор влияния, рынок энергоресурсов, спекулятивно поддержит оптимизм по рублю.

«Результаты ПМЭФ, как новостной триггер, будут провоцировать покупателей к приобретению рубля, так как десятки заключенных международных контрактов уже в первый день Форума не оставляют шанса на сомнения, что Россия сохраняет свою привлекательность для международных инвестиций.

Если оценить ситуация по защитным инструментам, то рост стоимости золота, как защитного актива, может пока что сдерживать спрос на рубль. Из-за того, что Америка формирует риски для развития мировой экономики увеличивается спрос на надежные инструменты, в то время как развивающиеся рынки остаются без внимания», — пояснила Сальникова.

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