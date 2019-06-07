Пятница, 7 Июня 2019 года
15:57:03 МСК

Дефицит торгового баланса Франции составил 5 млрд евро — INSEE

Экономика

В апреле 2019 года дефицит торгового баланса Франции сократился на 0,5 млрд евро

Париж, 7 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Согласно национальному институту статистики и экономических исследований Франции (INSEE), дефицит торгового баланса Франции сократился на 0,5 млрд и составил 5 млрд евро в апреле 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Дефицит текущего счета составляет 0,8 млрд евро, после профицита в 2,3 млрд в марте», — говорится в заявлении Банка Франции.

По данным INSEE, снижение дефицита торгового баланса связано с сокращением импорта углеводородов.

Напомним, в феврале 2019 года дефицит торгового баланса Франции сократился до 4 млрд евро.

Читайте также: Рост экономики Франции в первом квартале 2019 года составил 0,3%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить