Дефицит торгового баланса Франции составил 5 млрд евро — INSEE

Париж, , 15:56 — REGNUM Согласно национальному институту статистики и экономических исследований Франции (INSEE), дефицит торгового баланса Франции сократился на 0,5 млрд и составил 5 млрд евро в апреле 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Дефицит текущего счета составляет 0,8 млрд евро, после профицита в 2,3 млрд в марте», — говорится в заявлении Банка Франции.

По данным INSEE, снижение дефицита торгового баланса связано с сокращением импорта углеводородов.

Напомним, в феврале 2019 года дефицит торгового баланса Франции сократился до 4 млрд евро.

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