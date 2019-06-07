Калужский губернатор: «Стремимся внедрить в работу опыт шведских партнёров»

Калуга, , 15:48 — REGNUM Бизнес-климат в России становится все более цивилизованным, но требует постоянного совершенствования и развития, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе бизнес-диалога «Россия — Швеция», который прошёл в рамках Петербургского международного экономического форума .

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на встрече отмечалось, что шведский бизнес видит огромный потенциал Российской Федерации в различных сферах и признает ее сильные стороны. При этом крайне важно, что технологический прорыв назван одним из приоритетов развития России. В этом контексте актуальны совместные проекты шведских инвесторов с российскими партнерами, позволяющие укреплять связи и обмениваться опытом в сфере инноваций.

По мнению калужского губернатора области Анатолия Артамонова, в регионах должны быть созданы такие условия, чтобы потребности участия власти в организации бизнеса не было.

«Тот опыт, который есть у наших партнеров, в том числе у Швеции, всегда нами замечается, и мы стараемся внедрить его в практику своей работы. Как губернатор я вижу свою роль в том, чтобы создать в области спокойную и ровную атмосферу для ведения бизнеса. Для помощи предпринимателям в регионе уже созданы специальные институты развития», — пояснил Артамонов.

Глава региона также выразил надежду, что положительная практика взаимодействия бизнес-сообщества региона и Швеции будет продолжена.

В мероприятии приняли участие вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Дмитриев, руководители федеральных органов исполнительной власти, глава Шведского торгового и инвестиционного совета по региону Евразия Андреас Гиаллоуракис, главный исполнительный директор Volvo Мартин Лундстедт, генеральный директор «АстраЗенека» Россия и Евразия Ирина Панарина, представители бизнес-сообщества Швеции.

Товарооборот Калужской области и Швеции в 2018 году увеличился на 4,3% по сравнению с 2017 годом и составил 309,1 млн долларов США. В 2018 году Швеция заняла шестое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области.

В первые четыре месяца 2019 года товарооборот увеличился на 16,5% и составил 86,8 млн долларов США. Доля внешнеторгового оборота со Швецией составляет около 4,4%. Вклад шведского бизнеса в калужскую экономику — порядка 24,8 млрд рублей инвестиций и более 1072 рабочих мест.