Дмитрий Миронов объявил о создании в Ярославской области нового кластера

Ярославль, , 15:39 — REGNUM В Ярославской области появится медико-фармацевтический кластер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Соглашение о создании кластера подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Организацией кластера займется холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Документы о новом проекте подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев. Кластер будет работать в городе Ростов Ярославской области. Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей.

«В регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла, поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка. Реализация проектов «Ростеха» позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии как моногорода Ростова, так и региона в целом», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

В Ростове планируется организовать предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл, которое будет производить 700 миллионов изделий в год. Также в кластер войдет производство гемостатических рассасывающихся материалов, которое будет организовано на основе чешских технологий.

«В Ярославской области региональным правительством созданы очень комфортные условия для ведения бизнеса. Я уверен, что через два с половиной — три года мы осуществим открытие тех производств, создание которых мы запланировали», — заявил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

В рамках проекта концерн «Вега» также займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области. В правительстве региона считают, что это сократит расходы областного бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов.

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