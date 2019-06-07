Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поставил для страны новую задачу. Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.

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«Наша задача — в ближайшие годы не только войти в пятёрку крупнейших экономик мира. В конечном счёте — это не самоцель, а только средство», — сказал российский лидер.

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«Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей», — приводит ТАСС слова президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявляли, что финансовое благосостояние граждан России «тает на глазах». Так, из-за падения реальных доходов населения, которые с 2014 года сократились на 11%, и высокой инфляции (в 2018 году она составила 4,6%, а в апреле 2019-го — 5,2% в годовом выражении) россияне стали больше экономить. По данным эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, в 2018 году население смогло в среднем сохранить лишь 3,7% своих доходов — рекордно низкую сумму с 1998 года.

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