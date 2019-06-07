ЦБ РФ зафиксировал падение объёма взносов по страхованию жизни

Москва, , 15:46 — REGNUM Количество договоров страхования в первом квартале 2019 года выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Соответствующую статистику приводит Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

В абсолютных величинах количество страховых договоров составило 43,5 млн соглашений. При этом Центробанк констатирует прирост по всем ключевым сегментам рынка. При этом подавляющее большинство договоров страхования — 89,3% приходится на сделки с физическими лицами.

Объём выплат по говорам страхования за год увеличился на 27,6%. В первом квартале 2019 года его объём составил 139,2 млрд рублей. При этом в страховании жизни выплаты возросли более чем в полтора раза — на 165,6%, составив 19,7 млрд рублей. Однако рост данной категории соглашения в Центробанке назвали ожидаемым и объяснили его окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов.

Общий объём страховых взносов, собранных в первые три месяца 2019 года составил 378,6 млрд рублей. Эта цифра практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Поддержку рынку оказало страхование от несчастных случаев и болезней, а также добровольное медицинское страхование (ДМС). Темпы роста страхования от несчастных случаев и болезней достигли 34,1%, объём взносов составил 42,4 млрд рублей. На динамику сегмента позитивно повлиял высокий спрос на кредиты. Совокупные премии по ДМС увеличились на 7,4%, до 77,9 млрд рублей. Без учёта страхования жизни объём страховых взносов в первом квартале 2010 года увеличился на 2,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года.

Однако Центробанк констатировал падение объёма взносов по страхованию жизни. По сравнению с первым кварталом 2018 года показатель снизился на 7,6% и составил 85,2 млрд рублей.

О падении сегмента страхования жизни ранее сообщил всероссийский союз страховщиков. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист Сергей Хестанов объяснил эту тенденцию падением доходов населения.

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