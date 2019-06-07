Президент Уганды: сельское хозяйство – главный источник роста экономики

Кампала, , 15:22 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что сельское хозяйство остается основным источником экономического роста страны. Сектор составляет 25% от ВВП Уганды и обеспечивает работой 70% населения, передает Daily Monitor Uganda.

Заявление было сделано во время ежегодного конституционного обращения президента с речью «о состоянии государства». За прямой трансляцией события вечером 6 июня наблюдали миллионы человек. Это отчет исполнительной власти о достижениях в социальной сфере, политике и экономике.

«Это не просто конституционный ритуал, как могут подумать некоторые люди, это ответственность за выполнение данных во время предыдущего обращения обещаний», — рассказал президент о своем отношении к мероприятию в 2014 году.

В обращении 2019 года Мусевени подчеркнул, что политика властей в области сельского хозяйства сосредоточена на модернизации и механизации. Он рассказал о последнем проекте по созданию национальной системы сельскохозяйственных консалтинговых услуг. Однако отметил, что проект все еще не принес ожидаемых результатов для фермеров.

Также во время обращения президент прокомментировал пограничный конфликт между Угандой и Руандой, призвав граждан к терпению.