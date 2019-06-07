РФ ждёт рецессия по итогам II квартала 2019 года – прогноз Бориса Титова

Москва, , 15:43 — REGNUM Нельзя говорить о росте ВВП РФ, о росте инвестиций, если в стране наблюдается рост налогов при профиците бюджета почти в 3 трлн рублей, считает Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом он заявил, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Как омбудсмен я всё время езжу по стране, встречаюсь с разными предпринимателями, — отметил Титов. — И я должен сказать, что нельзя все проблемы экономического роста сваливать на правоохранительные органы. Нельзя говорить о росте ВВП, о росте инвестиций, если у вас рост налогов плюс два процента НДС, и это при профиците бюджета под 3 трлн рублей. Нельзя говорить о том, что будут расти инвестиции, если растут тарифы на базовую продукцию естественных монополий двузначными цифрами, и никак мы не можем реализовать реформу установления этих тарифов».

Титов отметил, что в результате национальных проектов будет нарастать спрос, но «мы ничего не сделали для того, чтобы обеспечить рост национального предложения, чтобы стало выгодно и эффективно работать бизнесу в России».

«Вероятным результатом текущей экономической политики по итогам II квартала может стать снижение ВВП, очищенного от сезонности. Эта тенденция наблюдается два квартала подряд, то есть мы имеем дело с технической рецессией», — подытожил Борис Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с критикой проводимой правительством РФ политики на площадке форума выступил и глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, правительство России, представившее национальные проекты, подобно тигру, зависшему в прыжке.

«Тигр замер в прыжке», — сказал Кудрин.

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