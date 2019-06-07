Бизнес поддерживает мораторий на установление новых требований — Катырин

Москва, , 15:05 — REGNUM «Предприниматели считают это правильным шагом». Так прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин решение правительства установить на время реализации механизма «регуляторной гильотины» запрет на введение новых требований к бизнесу, которые должны проверяться в ходе государственного контроля (надзора).

Сегодня для бизнеса и так установлено огромное количество требований, и такой мораторий, хоть и временный, на введение новых обязательств позволит предпринимательскому сообществу совместно с федеральными органами исполнительной власти сосредоточиться на реформе в целом, считает Катырин.

Что касается непосредственно «регуляторной гильотины», заявил глава ТПП РФ, то необходимо не только систематизировать и сокращать проверяемые требования, но и создать их полный единый реестр на всех уровнях власти — от федерального до муниципального.

«Это необходимо, — пояснил он, — чтобы исключить проверки выполнения одних и тех же требований в ходе различных видов контроля (надзора). Такое дублирование отмечается бизнесом в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, государственного ветеринарного надзора, земельного и жилищного контролей, в сферах промышленной безопасности, охраны окружающей среды и т.д.».

Единый реестр требований позволит исключить дублирование и навести порядок в проверяемых требованиях, сократит количество контрольно-надзорных функций и, опять же, оптимизирует структуру контрольных ведомств.

«Палата считает целесообразным создать такой реестр в виде электронного сервиса, который позволит любому предпринимателю, выбрав осуществляемые виды деятельности, узнать, какие обязательные требования он должен соблюдать, выяснить их содержание и нормативные правовые акты, в которых они содержатся», — сказал Сергей Катырин.