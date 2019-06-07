«Вертолеты России» создадут новую электронную систему управления холдингом

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Комплексную систему управления деятельностью холдинга «Вертолеты России» планируется создать на базе решений 1С, сообщает 7 июня пресс-служба предприятия.

Накануне стороны заключили соглашение, которое обеспечит дальнейшее развитие сотрудничества в сфере информационных технологий и реализацию стратегии импортоопережения в области разработки программных решений в вертолётостроении.

Как пояснил заместитель гендиректора по финансам и инвестициям «Вертолетов России» Эрвин Илизиров, в холдинге ожидают, что взаимодействие с разработчиками решений 1С обеспечит эффективное развёртывание и поддержку системы в масштабах холдинга, а также поможет создать оптимальную ИТ-архитектуру, снизить затраты и технологические риски внедрения.

Отмечается, что соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Добавим, ПМЭФ проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.

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