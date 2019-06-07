Гройсман продает украинцам газ по $298, хотя в ЕС цены снизились до $160

Киев, , 14:51 — REGNUM Правительство Украины снизило стоимость газа для населения с $328 за 1 тыс. кубометров до $298. Хотя на европейских биржах цены на газ обвалились до $160 за 1 тыс. кубометров. Об этом 7 июня в Верховной раде во время «Часа вопросов правительству» заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

При этом он признал, что правительство Украины установило завышенные, а не рыночные цены на газ для украинских потребителей.

«Премьер-министр Украины не один раз говорил, что цены, которые определяет НАК «Нафтогаз Украины», не отвечают рыночным. На последнем заседании Кабинета министров Украины мы внесли изменения в постановление №293, где прописали индикатор, по которым НАК «Нафтогаз» должен реализовывать газ населению. Цена на газ изменится в сторону снижения приблизительно на 700 — 800 гривен (до $30)… Анализируя индикатор всех бирж в Европе, мы увидели, что цена на биржах падает достаточно существенно — от $220 до 160. А на рынке Украины цена растет», — сказал Насалик.

Он также признал, что за три года правительство Украины так и не создало рынок газа, поскольку «Нафтогаз» остается монополистом. При этом «Нафтогаз» отказывается даже показать правительству заключенные контракты на покупку газа.

«НАК «Нафтогаз Украины» не входит в сферу управления министерства. НАК «Нафтогаз Украины» — довольно странная организация, с которой мы, как профильное министерство, не можем получить информацию относительно поставок газа и других сфер её хозяйственной деятельности», — возмутился Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «ненасытного монополиста» «Нафтогаз» снизить цены на газ в июне до 8000 тыс грн. ($298) за 1 тыс. кубометров, а в июле — до 7700 грн. ($287). По его словам, сегодня в некоторых областях Украины цены на газ выросли до $328 за 1 тыс. кубометров газа на фоне падения цен на газ на европейском рынке.

«По некоторым регионам Украины они накрутили цену до 8800 грн… Ожидаю, что уже в июне они изменят цену на газ и в июле дадут прогноз по снижению цен на газ… В июне газ должен стоить около 8 тыс грн., в июле — 7700, а не 8800 грн. Это тот коридор (7,7−8 тыс грн.), который сегодня полностью отвечает рыночной цене», — считает Гройсман.