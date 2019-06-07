Продажи сигарет в Польше растут благодаря украинским мигрантам — СМИ

Варшава, , 14:47 — REGNUM В бюджет Польши поступает существенно больше средств от продажи сигарет благодаря украинским мигрантам, сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

«В 2018 году польский бюджет благодаря акцизному налогу на табачные изделия увеличился на 19,8 млрд злотых (4,6 млрд евро). Это более чем на 1 млрд злотых больше, чем в 2017 году», — сказано в сообщении.

По словам экспертов, количество курящих поляков стабильно находится на отметке 25%. «Табачный бум» устроили граждане Украины, которые приезжают в Польшу работать и вынуждены покупать польские сигареты, отмечают они.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польско-украинская хозяйственная палата выяснила, что 60% украинских мигрантов выбирают Польшу в качестве направления постоянной миграции.

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