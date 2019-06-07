Логистический центр металлургов за 1,2 млрд появится в Самарской области

Самара, , 14:39 — REGNUM Логистический центр Магнитогорского металлургического комбината (ММК) будет построен в Особой экономической зоне (ОЭЗ) Тольятти в Самарской области. Соглашение об этом подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Информация размещена на сайте правительства Самарской области.

Логистический центр сможет единовременно принять до 150 тыс. тонн металлопродукции. Начало строительства запланировано на конец 2019 года, начало работы центра намечено на первый квартал 2021 года. Как сообщает пресс-служба ММК, в логистический центр на территории ОЭЗ Тольятти будет вложено 1,2 млрд рублей.

Соглашение подписано главой региона Дмитрием Азаровым и генеральным директором ММК Павлом Шиляевым.

По мнению главы компании, логистический центр востребован автомобильной промышленностью региона:

«Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества».

Кроме обеспечения потребностей автостроителей в стали, логистический центр предполагается использовать для развития логистики продукции АВТОВАЗа. Это еще один сервис для автомобилистов, который дает возможность сокращать сроки, оперативно доставляя машины.

Напомним, ММК — крупнейшее российское металлургическое предприятие. В 2018 году компанией произведено 12,7 млн тонн стали. Поставки автомобилестроительным компаниям составили 535 тыс. тонн. Выручка группы ММК за 2018 год — 8,214 млрд долларов.

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Отметим, на территории ОЭЗ Тольятти зарегистрирован 21 резидент, общие инвестиции в зону составили около 20 млрд рублей, из них объем частных инвестиций — 12 млрд рублей.

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