Трампу нужна «интрига», а не улучшение отношений с Россией

Москва, , 14:37 — REGNUM С утверждением президента США Дональда Трампа об ухудшении отношений с Россией трудно не согласиться. Ухудшение отношений двух стран началось задолго до расследования Роберта Миллера и даже до выборов, на которых победил Трамп, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Более того, можно вспомнить, что сам Трамп активно обыгрывал идею улучшения отношений с Россией в ходе своей предвыборной кампании. Впрочем, судя по тому, что он не узнал свой собственный подарок британской королеве, сделанный год назад, у него могут быть провалы в памяти. Тогда он вполне мог забыть и попытки «перезагрузки» времён Обамы», — напомнил эксперт.

Более того, надо признать, что Трамп в своей политике менее антироссийски действует — он портит отношения со всеми в равной степени — с Китаем, ЕС, Турцией, Мексикой, Канадой, Венесуэлой, Ираном. Так что на этом фоне Россия может себя чувствовать неотъемлемой частью мирового сообщества.

«Возможно, его примирительная риторика в адрес России вызвана тем, что ухудшить отношения двух стран уже довольно трудно, а ему нужна интрига, сюжет», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения между США и Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы американского президента в 2016 году.

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