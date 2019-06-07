Володин назвал причину торговых войн с Россией

Москва, , 14:35 — REGNUM Российская экономика и страна в целом стала развиваться и наращивать товарооборот с Европой, что не входило в планы США, поэтому они и стали вводить санкции, прикрываясь присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе эфира телеканалу «Россия 1» 7 июня.

«Мы же страна, которая хочет жить в мире, дружбе, чтобы отношения строились на взаимовыгодных основах. Но этого нет. Почему? Потому что Россия становилась сильнее, стала развиваться как в первую очередь игрок на экономическом поле. США не устраивает РФ, не устраивает, что у нас огромный товарооборот с Европой, который исчисляется десятками миллиардов долларов. Америка для того, чтобы нас вытеснить из Европы, эти санкции ввела и более того пытается наших европейских партнеров запугивать», — заявил Володин.

По его словам, именно в этом кроется причина такого активного введения санкций против РФ с 2014 года и по сей день.

«Вот в чем причина, а не в том, что Крым теперь часть России — это всего лишь повод, а не причина. Это мы должны осознать. То, что у нас сегодня происходит — это торговые войны, а причина этих торговых войн, как по отношению к нам, так и по отношению к Китаю — развитие нашей страны», — уверен Володин.

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