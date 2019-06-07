На модернизацию «Гагаринского старта» Байконура направят $87 млн

Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Объём инвестиций в модернизацию пусковой площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский Старт») составит $87 млн (5,6 млрд рублей), сообщает 7 июня пресс-служба Роскосмоса.

Партнёрами по проекту выступили Роскосмос и Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, в партнерстве с ближневосточными инвесторами, а также оператор пусковых услуг «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Роскосмос). Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019.

Предполагается, что модернизация «Гагаринского старта» обеспечит его эксплуатацию для пусков ракет-носителей семейства «Союз-2».

Инвестиции фонда и партнёров будут направлены на обновление наземной инфраструктуры космодрома, что позволит повысить конкурентоспособность российской космической промышленности.

Напомним, стартовый комплекс прозвали «Гагаринским», поскольку 12 апреля 1961 года с него стартовала ракета «Восток», которая вывела в космос пилотируемый корабль с Юрием Гагариным.

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