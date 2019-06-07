К проекту «Профстажировки 2.0» присоединились еще три крупных работодателя

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM На площадке XXIII Петербургского международного экономического форума автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» в пятницу, 7 июня, подписала еще три соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» с партнерами-работодателями. Это компании «СИБУР», «ВСК» и «Уралкалий». «Профстажировки 2.0» — совместный проект платформы «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы продолжаем подписывать соглашения о сотрудничестве по проекту «Профстажировки 2.0» на одной из самых крупных и знаковых деловых площадок страны. Вчера заручились поддержкой таких партнеров-гигантов, как «Россети», «Ростелеком» и ВЭБ. РФ, а также Минстроя России в лице министра Владимира Якушева, — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. — Мы хотим, чтобы проект нашей платформы, который так ярко стартовал и привлек внимание самых завидных работодателей, стал эффективным кадровым лифтом для молодежи, а для компаний — «кадровым резервуаром».

Задания, подготовленные компанией «СИБУР», касаются разработки новых интеллектуальных решений. В одном из кейсов студентам предлагают проработать применение беспилотных летательных аппаратов на действующем промышленном объекте.

«Участие в проекте «Профстажировки 2.0» — хорошая возможность для студентов получить профессиональный опыт, попробовать свои силы в решении реальных бизнес-задач и начать свою карьеру в крупнейших компаниях. «СИБУР» направляет усилия на то, чтобы максимально приблизить стандарты подготовки специалистов в профильных учебных заведениях под потребности работодателей. В 2018 году более 270 студентов прошли стажировку в компании, порядка половины из них остались работать на наших предприятиях. Присоединение к проекту в качестве партнера — еще один шаг стать ближе к молодым талантам», — отметил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Кейсы, которые подготовила для проекта компания «ВСК», ориентированы, прежде всего, на реальные потребности бизнеса. В их числе — развитие клиентского сервиса, управление персоналом и автоматизация операционных процессов и финансовых моделей.

«Молодым специалистам Страховой дом «ВСК» предоставит возможность обучаться и развивать свои компетенции, построить карьеру в любом регионе страны, а также развитую систему вознаграждения. Молодые люди смогут участвовать в кросс-функциональных проектах, погрузиться во внутрикорпоративную культуру и влиять на изменение компании, а опытные наставники всегда окажут поддержку в начале развития карьеры», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Еще один партнер проекта, с которым было подписано соглашение на ПМЭФ — «Уралкалий».

"Работа с молодыми специалистами является для «Уралкалия» одним из приоритетных направлений деятельности в сфере HR, и мы выражаем уверенность в том, что заключенное соглашение будет способствовать содействию их профориентации и карьерным устремлениям, а также формированию комплексной системы развития и мотивации талантливой и инициативной молодежи», — отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.

Платформа проекта для студентов будет запущена до конца июня. Участники конкурса начнут решать кейсы от работодателей уже в сентябре. Эти задания охватывают практически все виды экономической деятельности и направления подготовки специалистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне АНО «Россия — страна возможностей» уже заключила соглашения с «Россетями», «Ростелекомом», ВЭБ. РФ и Минстроем. Компании-партнеры специально для платформы проекта подготовили практические кейсы, по которым студенты смогут делать курсовые и дипломные работы. Авторы самых интересных решений получат приглашение на стажировки.

Читайте также: «Россия — страна возможностей» и ОНФ меняют формат профстажировок