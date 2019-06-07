Минэкономики Бурятии: зарплаты бюджетников с 2012 года выросли в два раза

Улан-Удэ, , 14:37 — REGNUM Зарплаты так называемых «майских» бюджетников Бурятии выросли в два раза с 2012 года. Об этом заявил министр экономики республики Александр Бардалеев на республиканском собрании, посвященном выполнению майских указов президента.

«На 2019 год он (среднемесячный доход по республике — прим. ИА REGNUM ) по прогнозу составляет 32 363 рубля. Исходя из этого, зарплаты учителей и младшего медицинского персонала не должны быть меньше среднемесячного трудового дохода по республике, а зарплаты врачей должны превышать его минимум в два раза», — заявил министр.

По его словам, для министерств и ведомств социального блока уже определены индикаторы, за выполнение которых ответственность несут лично руководители.

Добавим, что ранее о достижении целевых показателей по зарплатам учителей в Бурятии, стало известно из данным Росстата. Между тем сами бурятские учителя считают, что цифры статистики не отражают реального положения дел.

«Я лично выполнил майский указ, работая на две ставки, ну и плюс северные», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM учитель математики из Северобайкальска Цыремпил Доржиев.

Слова учителя фактически подтвердили в прокуратуре республики, где после проверки реализации государственной программы Бурятии «Развитие образования и науки» выяснили, что многие учителя в районах республики и даже в столице получали зарплату ниже МРОТ.

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