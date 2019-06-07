Авторынок легковых авто в США в мае удержал прошлогодние позиции — СМИ

Вашингтон, , 14:37 — REGNUM В мае 2019 года продажи новых легковых авто в США составили 1 587 351 единицу, что всего на 0,3% ниже прошлогоднего уровня. Об этом 7 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, американский авторынок стабилизировался после мартовского снижения на 5% и апрельского на 2,3%.

При этом с января по май 2019 года покупать легковые автомобили в США стали меньше на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом. За это время в стране было реализовано 6 905 544 единицы (-2,4%).

Лидером продаж в Соединённых Штатах, согласно данным Automotive News Data Center, в мае стали автомобили компании General Motors, которая продала 260 300 авто. Вторую строчку заняли машины компании Ford. Их было реализовано 231 588 единиц. Тройку лидеров замыкает японский бренд Toyota, чьи продажи составили 222 174 машины.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно итальянская компания Fiat (219 627 ед.) и японская компания Honda (145 532 ед.).

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