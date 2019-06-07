Тверской губернатор Руденя: моногород Кувшиново получит 300 рабочих мест

Тверь, , 14:21 — REGNUM Расширение мощностей Каменской бумажно-картонной фабрики в Кувшиново Тверской области позволит создать 300 новых рабочих мест. Реализация масштабного инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» обсуждалась 7 июня в рамках ПМЭФ-2019 губернатором Игорем Руденей и председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT Group Анатолием Штейнбергом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

На встрече, в частности, говорилось о развитии необходимой для реализации проекта дорожной инфраструктуры, обеспечении газом. Губернатор отметил, что развитие предприятия — важный проект для Кувшиново, который является моногородом, прежде всего, в части создания новых рабочих мест.

Каменская бумажно-картонная фабрика в Тверской области, являющаяся одним из лидеров отрасли, входит в SFT Group — крупный промышленный холдинг целлюлозно-бумажной промышленности России. Фабрика располагает производственными мощностями для выработки ежегодно 190 млн кв.м. гофрокартона и упаковки и 210 тыс. тонн слоев для производства гофрокартона. Вся продукция экологически чистая и соответствует требованиям Государственных стандартов и технических условий. Всего на фабрике работают 1100 человек, в консолидированный бюджет Тверской области ежегодно отчисляется более 350 млн рублей налоговых сборов.

Реализация инвестпроекта по расширению производства, модернизации бумагоделательной машины ведется на предприятии с 2016 года. В настоящее время на площадке фабрики запланировано строительство энергетического центра с совместной выработкой тепловой и электрической энергии. После модернизации объем производства картона и бумаги составит 300 тыс. тонн в год, планируется создание 300 дополнительных рабочих мест. Объем вложений — 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области во главе с Игорем Руденей участвует в программе ПМЭФ-2019. В рамках второго дня форума 7 июня подписаны соглашения с госкорпорациями «Роскосмос», ВЭБ. РФ и «Ростех».