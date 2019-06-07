Медведчук надеется на успешное завершение переговоров по газу с Россией

Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделает все для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину, заявил 7 июня лидер партии Виктор Медведчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наша партия и наша команда сделает все, чтобы мы продолжили прямые переговоры по прямым поставкам российского газа», — заявил Медведчук.

Он добавил, что его партия также будет искать возможности дальнейшего рассмотрения по созданию газово-транспортного консорциума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене. По его словам, «Газпром» может предоставить Украине скидку на газ в размере 25%.

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