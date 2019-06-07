Французская делегация оценила технологии Горно-химического комбината

Железногорск, Красноярский край, , 14:17 — REGNUM Делегация французской компании ASN и представители российского подразделения Ростехнадзора ФСЭТАН посетили объекты Горно-химического комбината в рамках ознакомительного визита с объектами российской атомной отрасли и обмена опытом, сообщает 7 июня пресс-служба предприятия.

Французские коллеги оценили прогрессивные технологии, применяемые на российском предприятии, в частности исключение разделения урана и плутония в переработке отработавшего ядерного топлива на опытно-демонстрационном центре в цепочке подготовки мастер-смеси для МОКС-топлива.

Отмечается, что на «мокром» хранилище особого внимания французов удостоилось щелевое перекрытие. На «сухом» — качество реализации концепции пассивной безопасности.

«Первое, что я хотел бы отметить — «мокрое» хранилище в части бассейна. В отличие от того, что есть во Франции и остальных странах, он имеет специальный защитный настил. Это очень интересная концепция, которая позволяет осуществлять много технологических операций, как контрольных, так и обслуживающих», — сообщил директор департамента ядерного топливного цикла, исследовательских ядерных установок и вывода из эксплуатации ASN Кристоф Кассиотис.

Также он отметил сокращение технологических этапов, сравнив с процессами завода на мысе Ле Агг, и высокое качество реализации «сухого» хранилища для отработавшего ядерного топлива.

Читайте также: Система менеджмента Горно-химического комбината прошла аудиторскую проверку