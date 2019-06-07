Снижение числа молодых специалистов «не несёт риски» для экономики

Москва, , 14:08 — REGNUM На текущий момент Россия не является государством, которое нуждается в высококвалифицированных молодых кадрах, чтобы озадачиться вопросом разрешения ситуации заранее, заявил корреспонденту аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

К сожалению, в стране будут разрешать проблему по факту ее проявления, а не пытаться заранее ограничить страну от дефицита кадров. Хотя, говорить о том, что высокие технологии исключат в стране большое количество рабочих мест пока так же не приходится

«Россия на этапе развития, страна находится на пути достижения цели по вхождению в Топ-5 экономик мира. О чем это говорит? О том, что квалифицированные работники IT-сектора и т.д. нужны уже сейчас и заниматься обучением молодежи, организацией рабочих мест для получения практических навыков сейчас нецелесообразно», — пояснил эксперт.

Есть ли риски для экономики в том, что будет меньше молодых и как правило неопытных специалистов? Нет таких рисков. Потому что при необходимости организации смогут позволить себе заграничных специалистов.

«Стоит отметить, что более низкий порог конкуренции поколения будет оказывать влияние на обучаемость молодых специалистов. Потому, возможно, готовность компаний приглашать к сотрудничеству заграничных специалистов, или удерживать на рабочих местах более взрослое и опытное поколение, уделяя внимание их обучению, станет хорошей мотивацией для качественного фактора получения знаний», — считает Стариков.

Как сообщает ИА REGNUM, главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн заявил в кулуарах ПМЭФ-2109, что в ближайшее время количество молодых специалистов в России сократится вдвое.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что власти намерены продолжать выстраивать единую систему подготовки одаренных ребят, а также привлекать молодых специалистов в науку.

Читайте также: Путин о привлечении в науку молодых специалистов: «Будет продолжено»