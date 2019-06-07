Адыгея вышла на 26-е место в Национальном рейтинге АСИ

Майкоп, , 14:02 — REGNUM Республика Адыгея вышла на 26-е место в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ АСИ, который был представлен в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Как уточняется, интегральный индекс Адыгеи в рейтинге за год вырос на девять баллов, позиции удалось улучшить сразу по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности. Так, в высшую группу рейтинга переместились такие ключевые данные, как время регистрации юридических лиц, оценка лицензирования, мер финансовой поддержки, доступности трудовых ресурсов, услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки МСП и другие. Республика стала лидером рейтинга по темпу роста инвестиций в основной капитал за 2018 год.

«Данные рейтинга свидетельствуют о конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Это результат командной работы», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя результаты рейтинга.

«Благодаря рекомендациям АСИ, ранее была проведена большая деятельность по улучшению бизнес-среды. И сегодня у нас продолжается работа по созданию комфортных условия для предпринимателей. Мы меняем модель взаимодействия с бизнес-сообществом, повышая уровень доверия к власти за счет применения лучших практик, всех инструментов поддержки. Всё это помогает не только привлекать инвестиции, но и комплексно подходить к решению стоящих задач в рамках национальных проектов и других показателей качества уровня жизни населения», — сказал глава Адыгеи.

По данным правительства республики, в целях улучшения инвестиционного климата в Адыгее внедрены целевые модели Агентства стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2017 года они были выполнены на 85%, в 2018 году — на 93%. В регионе применяют практики по упрощению процедур ведения бизнеса. Также в регионе в рамках ранее подписанных соглашений с АСИ в республике продолжается работа по развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства, внедряется успешная практика «Развитие общественных пространств» и регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

«Гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для желающих вложить капитал в экономику Адыгеи, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В результате за последние три года инвестиции выросли в 1,5 раза. За прошлый год инвестиции в основной капитал составили 31,6 млрд рублей или 142,5% к уровню 2017 года», — отметил Мурат Кумпилов.