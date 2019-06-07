Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем сейчас», — заявил Миллер.

По его словам, заключение прямого контракта на поставку российского газа Украине важнее контракта на транзит голубого топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года завершается действие транзитного газового договора между Украиной и Россией. В Киеве в первые дни следующего года ожидают масштабный энергетический кризис.

Отметим, что с 1 июня в России вступил в силу запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Это ответная мера на расширение Киевом санкций против Москвы.

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