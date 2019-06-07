Надежда на «дешёвые» кредиты есть: необходимо снизить ставку ЦБ

Москва, , 13:46 — REGNUM Долговая нагрузка жителей России в 2019 году достигла 10%, что максимально близко к рекордной отметке в 10,4%, наблюдаемой в 2014 году. Главный образом это происходит из-за необеспеченных кредитов: падение реальной зарплаты привело к ситуации, когда средний размер потребительского кредита растет на 30% в год, а около 15% населения отдает кредитным организациям более половины своего дохода, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Таким образом, если положение не изменится, то можно столкнуться с полноценным кризисом, который негативно скажется как на финансовом положении граждан, так и предприятий. ЦБ РФ дважды повысило коэффициенты риска по необеспеченным кредитам в 2018 году», — отметил эксперт.

Однако ощутимой пользы это не принесло: по итогу 2018 года население набрало рекордное число кредитов — их объем превысил 14,8 трлн рублей, из которых на ипотеку пришлось менее половины. Теперь в планах ввести запрет на выдачу новых займов в случае если на погашение действующих уже уходит более половины семейного дохода.

«Снижения ставок по потребительским м и ипотечным кредитам, скорее всего, всё-таки произойдёт: Президент РФ Владимир Путин поручил правительству снизить ипотечную ставку до 8%, что абсолютно невозможно без смягчение денежно-кредитной политики. К тому же это позволит должникам перекредитоваться на более выгодных условиях и будет способствовать росту ВВП», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о готовности рассмотреть в ближайшее время вопрос о снижении ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,75% годовых, хотя нейтральную ставку регулятор оценивает на уровне 6−7%.

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