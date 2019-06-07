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Новикомбанк профинансирует гражданские проекты ОДК

Экономика

Общий объём финансирования составит 35 млрд рублей

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 13:33 — REGNUM  Новикомбанк выступит партнёром Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) при развитии гражданских проектов. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает 7 июня пресс-служба корпорации.

Непосредственно для ОДК банк откроет кредитную линию на 14,4 млрд рублей сроком на три года. Также кредитные средства будут предоставлены предприятиям ОДК: санкт-петербургскому «ОДК-Климов» — 7,5 млрд рублей, уфимскому «ОДК-УМПО» — 5,5 млрд рублей, рыбинскому «ОДК-Сатурн» — 7,4 млрд рублей. Общий объём финансирования составит 35 млрд рублей.

Программа партнерства предусматривает организацию финансирования значимых гражданских проектов корпорации, в том числе по программам авиадвигателей ПД-14, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3−117, ВК-2500, газотурбинных энергетических и газоперекачивающих агрегатов для применения в составе нефтегазовых платформ и судов.

Отмечается, что по итогам сотрудничества сторон в 2018 году объём финансирования проектов ОДК со стороны Новикомбанка достиг 17 млрд рублей.

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