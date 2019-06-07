«Компания прибыльная, но где финансы?»: Кабмин Украины против «Нафтогаза»

Киев, , 13:39 — REGNUM Правительство Украины продолжает «боевые действия» против компании «Нафтогаз». Сегодня, 7 июня, с очередной порцией разоблачений в Верховной раде выступил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Кистион заявил депутатам, что финансовые ресурсы на содержание аппарата «Нафтогаза Украины» с 2016 года увеличились в 10 раз.

«Было 800 млн грн, теперь только на аппарат в виде зарплаты тратится более 3,5 млрд грн», — сказал вице-премьер.

Среди других претензий Кистиона — отсутствие у «Нафтогаза Украины» официального финансового плана последние несколько лет:

«Думаю, что здесь есть вопрос, над которым нужно работать и депутатам, и правоохранительным органам».

Также вице-премьер обратил внимание Рады на то, что «Нафтогаз» по отчетности компания прибыльная, однако постоянно жалуется на дефицит финансовых ресурсов на закупку газа в период самой низкой цены.

«Я думаю, что это вопрос к креативному менеджменту Нафтогаза. Компания прибыльная, где финансы?» — отметил Кистион.

ИА REGNUM напоминает, что 5 июня на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман инициировал создание межведомственной группы по проверке формирования цены на газ внутри НАК «Нафтогаз Украины», обвинив энергетическую госкомпанию в «ненасытности».

Тогда Гройсман заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» сознательно завысил цены на газ для населения в июне.

«То же самое они планируют сделать и на июль. Это недопустимо», — подчеркнул премьер.

В ответ глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании необходимо запастись необходимыми объемами газа на зиму, но этому может помешать дефицит оборотных средств, в котором виноваты должники и правительство.