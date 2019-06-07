Два инвестора готовы вложить 9 млрд рублей в курорт «Мамисон» в РСО-Алании

Владикавказ, , 13:25 — REGNUM Власти Северной Осетии предпринимают все усилия, для того чтобы вновь запустить проект развития курорта «Мамисон». До конца 2019 года завершится разработка проектно-сметной документации. На эти цели потрачено 120 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Есть желающие и среди инвесторов, готовых вкладывать свои деньги в реализацию проекта. Об этом сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, по словам министра экономического развития РСО-Алания Казбека Томаева, две крупных компании намерены вложить в строительство гостиниц и торгово-развлекательных заведений на курорте «Мамисон» около 9 млрд рублей.

В настоящее время разработаны планы по созданию инфраструктуры на курорте, составлена сметная документация по затратам. На подведение к месту строительства газо‑ и водоснабжения, постройку дороги необходимо 4,5 млрд рублей.

По планам властей, в 2020 году начнется прокладка инженерных сетей, в 2021 году — строительство канатных дорог и возведение жилых и торговых объектов. В 2022 году можно будет запускать первую очередь курорта, считает глава РСО-Алании Вячеслав Битаров.

Побывавший на месте строительства курорта «Мамисон» и познакомившийся с планами властей РСО-Алании заместитель руководителя аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко отметил реальность этих планов и пообещал оказать всю необходимую помощь для их реализации.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект всесезонного курорта «Мамисон» в Северной Осетии начали реализовывать в 2013 году. Он входил в туристический кластер, который создавала в Северо-Кавказском федеральном округе компания «Курорты Северного Кавказа». На курорте была создана особая экономическая зона. Но проект был приостановлен в 2014 году, после чего в 2016 году ОЭЗ на территории Алагирского и Ирафского районов признали неэффективной и закрыли.

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Поначалу планировалось, что на строительство горнолыжного курорта «Мамисон», который проектировала фирма из Австрии, из федерального бюджета будет направлено около 15 млрд рублей. Далее предполагалось, что инвесторы вложат еще почти 170 млрд рублей, в том числе 84 млрд рублей в гостиницы, в жилую недвижимость 54,59 млрд рублей, в спортивную инфраструктуру 36 млрд рублей, в социальную инфраструктуру 2,71 млрд рублей, в торгово-развлекательные центры и зоны бытового обслуживания 2,48 млрд рублей.

В начале 2019 года появилась надежда, что строительство курорта возобновят. Минэкономразвития РФ постановил выделить до конца 2021 года из федерального бюджета 4,095 млрд рублей на развитие особой экономической зоны «Мамисон».

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На курорт «Мамисон» в Северной Осетии выделят более 4 млрд рублей