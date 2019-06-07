Игорь Руденя: Тверская область получит современную транспортную систему

Тверь, , 13:20 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и государственной корпорацией развития ВЭБ. РФ подписали губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

«Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. В среднесрочной перспективе это позволит создать на территории тверской агломерации систему общественного транспорта в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта пассажиров, отвечающую запросам населения, предприятий и организаций города Твери», — сказал Игорь Руденя.

Игорь Шувалов отметил, что Тверская область имеет значительный потенциал для привлечения инвестиций и может стать одним из самых динамичных регионов в Центральном федеральном округе. Он также добавил, что госкорпорация прорабатывает и возможность реализации других инвестпроектов в Тверской области.

Соглашение предусматривает создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки, в регионе намерены провести модернизацию транспортной инфраструктуры. В частности, речь идет об обновлении парка городского транспорта, получению по лизингу современных трамваев и автобусов. Кроме того, обсуждается возможность реконструкции трамвайной сети в городе Твери. На первом этапе новая модель пассажирских перевозок будет внедрена на территории тверской агломерации.

Как сообщало ИА REGNUM, команда институтов развития во главе с Игорем Шуваловым посетила Тверскую область с бизнес-миссией в мае этого года. Обсуждалась реализация инвестпроектов в сфере туризма, лесоперерабатывающей промышленности, проект по реконструкции историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок» в Твери.

Напомним, делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей участвуют в работе Петербургского международного экономического форума-2019. Во второй день форума 7 июня состоялась встрече с председателем правления группы компаний «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» («ЛДЦ МИБС») Аркадием Столпнером, а также было подписано соглашение с Государственной корпорацией «Роскосмос».