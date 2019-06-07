В России с начала года увеличились продажи автомобилей Volkswagen на 3%

Москва, , 13:20 — REGNUM С января по май 2019 года немецкая автокомпания Volkswagen реализовала 40 433 машины на российском рынке, что на 3% больше прошлогоднего результата. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом в мае реализация машин немецкого бренда на российском рынке упала на 3,5%. За этот месяц было продано 8 705 автомобилей Volkswagen.

Среди моделей автокомпании наиболее покупаемым в мае 2019 года автомобилем оказался седан Polo. Его приобрели 4 929 российских покупателей, что на 6% меньше, чем было куплено в мае 2018 года. Внедорожник Volkswagen Tiguan на втором месте по продажам, с результатом 2 915 единиц (+7%). Третье и четвёртое места заняли соответственно Touareg (364 ед.) и Teramont (213 ед.).

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