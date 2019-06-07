В Кургане ищут собственников заброшенного торгового центра

Курган, , 13:22 — REGNUM В Кургане начал кардинально разрушаться крупнейший в городе четырёхэтажный недострой, заброшенный ещё в 2012 году торговый центр. В мэрии Кургана ищут собственников опасного здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

На территории «Альфа Базы» разрушается здание заброшенного торгового центра. Во время недавнего урагана одна из стен откололась и нависла над парковкой рядом находящегося супермаркета «Мегаполис». Сам недострой стал местом жительства бомжей, здесь постоянно возникают возгорания, орудуют охотники за металлоломом.

Глава города Кургана Андрей Потапов 7 июня провёл заседание комиссии по состоянию недостроенного торгового центра. Специалисты муниципального казённого учреждения «АТИ» и городского УКСа доложили, что юго-западный участок стены строения и внутренние конструкции находятся в аварийном состоянии. Наиболее опасный участок огорожен сигнальной лентой, есть табличка о запрете прохода в опасную зону. Но эти меры недостаточны.

Поскольку здание «Альфа-базы» находится в частной собственности, департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана было поручено совместно с Управлением Росреестра по Курганской области найти многочисленных собственников недостроя.

Затем всем собственникам будет выдано предписание — установить глухой забор вокруг здания и принять решение о его сносе или реконструкции.