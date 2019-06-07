В России планируют создать компанию для развития транзита через Севморпуть

Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Возможность совместного развития Северного морского пути договорились изучить «Норникель», Росатом, DP World и Российский фонд прямых инвестиций. Для этого стороны планируют создать совместное предприятие, сообщила пресс-служба «Норникеля».

В сообщении отмечается, что ключевой задачей проекта станет увеличение объема грузоперевозок через Севморпуть и Арктическую зону России.

На первом этапе участники соглашения планируют разработать стратегию, которая позволит увеличить эффективность использования Севморпути, определить способы развития транзитных перевозок. В частности, будет проработан вопрос запуска линейных перевозок контейнеров и других товарных и сырьевых грузов.

Также в рамках соглашения предстоит оценить потенциальный объем финансирования как для проектирования и строительства дополнительного флота ледового класса и ледоколов, так и портовой инфраструктуры. Отдельным важным направлением работы может стать обеспечение промышленной безопасности и охраны окружающей среды при осуществлении транспортных перевозок по Севморпути.

Стороны договорились создать совместную рабочую группу для проведения в течение шести месяцев анализа и подготовки технико-экономической оценки проекта.

Напомним, год назад в ходе проведения Петербургского международного экономического форума — 2018 вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных раскритиковала стратегию освоения Арктики, отметив, что комплексный план освоения Северного морского пути до сих пор не готов.

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