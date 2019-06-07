Лукашенко призвал решать вопрос компенсации из-за «Дружбы» по-деловому

Минск, , 13:10 — REGNUM Все вопросы, связанные с компенсацией потерь в результате поставки в Белоруссию некондиционной российской нефти по нефтепроводу «Дружба» должны решаться исключительно в деловом ключе. С таким призывом к руководству белорусских нефтеперерабатывающих предприятий сегодня, 7 июня, в ходе посещения ОАО «Нафтан» обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что загрязнённая нефть дошла до НПЗ в Мозыре, а на «Нафтане» успели среагировать, но было значительно снижена загрузка предприятия.

Также затронул президент Белоруссии и вопрос о сумме компенсаций. Он сослался на сообщения в СМИ, в которых ряд международных компаний потребовали от РФ возмещения ущерба из-за «грязной» нефти на сумму до $800 млн. При этом Лукашенко отметил, что больше всего пострадала Белоруссия.

«Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн», — приводит пресс-службе главы государства слова Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Прокачка нефти была остановлена как в Белоруссии, так и в других странах, по которым идёт нефтепровод — Польша, Словакия, Венгрия и другие.

В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области. Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых.

Как заявил 7 июня глава Минэнерго РФ Александр Новак, проблема с загрязнением трубопровода «Дружба» почти решена. В настоящее время нефть надлежащего качества идёт по трубопроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. В ближайшие дни чистая нефть пойдет в направлении Польши.