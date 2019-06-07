Внезапный профицит госбюджета Украины: Эксперт разъяснил «трюк» Минфина

Киев, , 13:03 — REGNUM Государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 8,6 млрд гривен, сообщает министерство финансов страны.

Ведомство напоминает, что за аналогичный период прошлого года был зафиксирован дефицит госбюджета на 9,2 млрд грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что по состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 млрд гривен, а на валютных счетах Госказначейства — средства в эквиваленте 49,7 млрд гривен, как отмечает министерство, «достаточные для обслуживания и погашения госдолга».

Между тем, экономист Виктор Скаршевский в своем комментарии разъясняет, почему показатели госбюджета столь успешны. Дело в «подарке» Минфину от Нацбанка Украины на сумму 64,9 млрд грн, перечисленных в госбюджет (47,6 млрд грн в апреле и 17,2 млрд грн в мае).

«Примечательно, что в мае платеж от Нацбанка в доходной части бюджета предусмотрен не был. Минфин «уговорил» Нацбанк внепланово перечислить остаток суммы в мае, так как без нацбанковских денег майский план по доходам госбюджета был бы провален — минус 9,1 млрд или 90% от плана», — отмечает Скаршевский.

Эксперт напоминает, что больше в этом году Нацбанк не сможет «одаривать» Минфин, так как «подарочный» лимит на 2019 год уже исчерпан, и задается вопросом, как же бюджет Украины будет наполняться в дальнейшем.

ИА REGNUM напоминает, что предельный объемом дефицита госбюджета Украины-2019 предусмотрен на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.