Центры Южной Кореи, Швеции и Британии подписали документ о взаимопонимании

Сеул, , 16:18 — REGNUM Представители Korea Institute of Arboretum Management совместно с представителями Королевского ботанического сада Великобритании и Северного центра генетических ресурсов (NordGen) Швеции подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители Institute of Arboretum Management посетили Швецию и Великобританию 3 и 6 июня соответственно.

Согласно данному документу, представители трех страны будут стремиться к сохранению биоразнообразия во всем мире, сохранению семян растений, совместным исследованиям и сотрудничеству.

Северного центра генетических ресурсов (NordGen) — организация по сохранению растений, сельскохозяйственных животных и лесов.

Королевский ботанический сад — неведомственное государственное учреждение, финансируемое министерством охраны окружающей среды, продовольствия и по вопросам сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.