Газпромбанк даст более 30 млрд руб на терминал «Лавна»

Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 7 июня, в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума, Газпромбанк, Росморречфлот и МТП «Лавна» приняли участие в подписании прямого соглашения и акта финансового закрытия в рамках концессионного проекта по созданию новой инфраструктуры морского порта Мурманска. Об этом агентству Regnum сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

В торжественной церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов и Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Этот масштабный концессионный проект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, Транспортную стратегию РФ, а также государственную программу «Развитие транспортной системы России» и предполагает строительство угольного терминала «Лавна», а также проведение дноуглубительных работ в акватории морского порта Мурманска. Согласно существующему плану к 2022 году терминал выйдет на мощность 18 млн. тонн угля в год. Также, в будущем, возможно создание терминала по перевалке минеральных удобрений.

Газпромбанк планирует предоставить финансирование для реализации этого проекта объемом свыше 30 млрд. руб., следует из его сообщения. По мнению зампреда правления ГПБ Алексея Белоуса новый порт и угольный терминал позволят снизить стоимость перевалки для российских экспортеров. «Мы рады участвовать в этом амбициозном проекте и уверены, что наш богатый опыт в инфраструктурном финансировании и совместная с нашими партнерами работа позволят обеспечить его успешную реализацию», — заявил он.

«Совместными усилиями правительства, Минтранса, руководства региона, нам удалось запустить такой крупномасштабный проект в рамках развития Мурманского транспортного узла», — комментирует гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин. По его словам, для ГТЛК важно, что «надежный стратегический партнер, крупный государственный банк — Газпромбанк — стал якорным кредитором проекта».

«Проект «Лавна» безусловно является одним из важнейших в нашем инфраструктурном портфеле, а его создание в целом — это большой шаг в развитии региональной транспортной инфраструктуры России, не только с точки зрения внутренних нужд, но и в интересах роста транзита грузов», — сказал по итогам подписания вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.