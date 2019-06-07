Пятница, 7 Июня 2019 года
12:21:48 МСК

СУЭК подписала меморандум о взаимопонимании с NEXI

Экономика

Стороны выразили уверенность, что соглашение не только расширит и углубит сотрудничество между СУЭК и NEXI, но также и отношения между Российской Федерацией и Японией

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает пресс-служба СУЭК, меморандум, подписанный 6 июня на XXIII Петербургском международном экономическом форуме, обозначает общие рамки сотрудничества между СУЭК и NEXI, в частности, с целью поиска возможностей для развития связей в сфере бизнеса, экономики и финансов.

Меморандум подписали генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и президент NEXI Масафуми Накада. Стороны выразили уверенность, что соглашение не только расширит и углубит сотрудничество между СУЭК и NEXI, но также и отношения между Российской Федерацией и Японией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Тепловая энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить