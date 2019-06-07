СУЭК подписала меморандум о взаимопонимании с NEXI

Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает пресс-служба СУЭК, меморандум, подписанный 6 июня на XXIII Петербургском международном экономическом форуме, обозначает общие рамки сотрудничества между СУЭК и NEXI, в частности, с целью поиска возможностей для развития связей в сфере бизнеса, экономики и финансов.

Меморандум подписали генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский и президент NEXI Масафуми Накада. Стороны выразили уверенность, что соглашение не только расширит и углубит сотрудничество между СУЭК и NEXI, но также и отношения между Российской Федерацией и Японией.