Кострома подписала договор с Российским фондом прямых инвестиций

Кострома, , 12:20 — REGNUM Глава Костромской области Сергей Ситников и директор по региональным проектам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Александр Малах подписали о сотрудничестве Костромской области и РФПИ. Об этом сообщает пресс-служба костромского губернатора.

Соглашение предусматривает сопровождение проектов иностранных инвесторов на территории региона. Костромской губернатор назвал это важным событие для области.

«В Фонде мы видим, прежде всего, надёжного стратегического партнера. Те показатели, которые вы демонстрируете по привлечению инвестиций и поддержке проектов, а это более 1,5 трлн рублей инвестиций, впечатляют. Я уверен, что наше взаимодействие придаст значительную динамику тем современным процессам, которые мы инициируем на территории Костромской области», — отметил Сергей Ситников.

По мнению костромских чиновников, плюсами области является наличие «высококвалифицированных кадров, богатой сырьевой базы, развитого спектра господдержки и эффективной системы сопровождения инвестиционных проектов».

Согласно договору, РФПИ будет осуществлять информирование, консультирование и методологическое сопровождение по вопросам привлечения иностранных инвестиций на территории области, а также развивать портал InvestinRussia.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд, созданный в 2011 году Правительством РФ для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Зарезервированный капитал под управлением РФПИ составляет 10 млрд долларов США.